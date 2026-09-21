أسعار العملات العربية في بنك مصر يوم الإثنين 21 سبتمبر

شهدت أسعار العملات العربية تراجعاً بمطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

سجل سعر الدينار الكويتي، أغلي العملات العربية سعرا، نحو 164.98 جنيه للشراء و169.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي، أكثر العملات العربية طلبا لدي المواطنين المصريين نحو 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي لنحو 14.14 جنيه للشراء و14.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري حوالي 13.47 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

استقر سعر الدينار البحريني عند 135.85 جنيه للشراء و138.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

بينما سجل سعر الدينار الأردني نحو 72.84 جنيه للشراء و73.55 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وتداول سعر الريال العماني عند 133.14 جنيه للشراء و135.24 جنيه للبيع.