لينكولن نافيجيتور 2026 بمحرك V6 وقدرات الدفع الرباعي

تقدم لينكولن نافيجيتور 2026 في السوق العالمي كإحدى السيارات الكبيرة ضمن تشكيلة العلامة الأمريكية، وتنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

وترتبط لينكولن بتاريخ يمتد إلى عام 1917، عندما تأسست الشركة على يد هنري ليلاند وابنه ويلفريد ليلاند، قبل أن تستحوذ عليها شركة فورد في عام 1922.

محرك لينكولن نافيجيتور 2026

تعتمد لينكولن نافيجيتور 2026 على محرك بنزين من 6 أسطوانات V6، بسعة 3.5 لتر، ويعمل بتقنية الشحن التوربيني المزدوج، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع AT مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، ويولد المحرك قوة تصل إلى 440 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 691 نيوتن متر، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى 9.7 كم لكل لتر.

لينكولن نافيجيتور 2026

أبعاد لينكولن نافيجيتور 2026

تأتي نافيجيتور بهيكل كبير إذ يبلغ طولها 5,335 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,404 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,980 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,111 مم.

وتعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، بينما تأتي المرايا الخارجية مع مؤشرات للانعطاف وإمكانية الضبط والطي كهربائيًا، إلى جانب خاصية الذاكرة. كما تحصل السيارة على سقف بانورامي.

لينكولن نافيجيتور 2026

داخلية لينكولن نافيجيتور 2026

يحظى الجزء الداخلي من نافيجيتور 2026 بحضور تقني واضح، في مقدمه شاشة بانورامية بقياس 48 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة وتجمع بين عرض معلومات السائق ووظائف المعلومات والترفيه.

لينكولن نافيجيتور 2026

وتدعم المنظومة الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتحصل المقصورة كذلك على نظام صوتي Revel Ultima يضم 28 سماعة، بينما يأتي المقود بكسوة جلدية ويدعم الوظائف المتعددة والذاكرة. ويضاف إلى ذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكي بثلاث مناطق للتحكم.