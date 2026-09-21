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سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

قراءة القرآن
قراءة القرآن

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف، إن هناك سورة في القرآن الكريم إذا واظبت على قراءتها ستنمى عندك مراكز الحفظ والذاكرة وتعالج النسيان وسورةتجلب الرزق والتيسير.

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق

وأوضح أن هذا ليس كلامه بل هي دراسات أعدت على بعض قارئي هذه السورة، فوجدوا أنها تقوم بعملية تنبيه لمراكز الحفظ والذاكرة فى المخ ، وهي عن تجارب الصالحين وقبل الصالحين بن عم سيد المرسلين عبدالله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن.

ونوه أن هذه السورة عظيمة جدا وبعيدا عن إنها تقضى على مشكلة النسيان والزهايمر وتنبه الخلايا المسئولة عن الحفظ والذاكرة فى المخ، فهى سورة تجلب الرزق والتيسير وستجد فيها الراحة والأمل والبشرى والشفاء.

سورة يس 

وذكر أن هذه السورة هي سورة يس، فقد أقسم في بدايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرسلين وعلى صراط مستقيم، وفيها سر لا يعلمه إلا الله.

وأوضح أنه دخل على سيدنا عبد الله بن عباس شاب رث الثياب يعلي صوته ويردد كلاما غير مفهوم، ففهم أنه يعانى من الصرع فجعل يقرأ عليه سورة يس حتى أتمها فلما أتمها قام الشاب وقد برئ وكأن شيئا لم يمسه قبل.

وتابع لو لوجدت واحد يعانى من مرض نفسي أو شيء وأردت أن تريحه وتهدأه ببعض آيات القرآن الكريم فعليك بسورة يس، أو ضع يدك على رأسه واقرأ عليه سورة يس بصدق ويقين وسترى عجب العجاب.

ونصح بالحرص على قراءة سورة يس قبل بدء أي مشروع تخرج أو خطوبة أو زواج أو تعليم أو سفر، واجعل سورة يس عنوان لحياتك وستجد أن الله يفتح لك الأبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب.

ونوه أنه لو استطاع الشخص أن يقرأها كل يوم أو كل أسبوع فليفعل، فأقرأ يس قبل الإقدام على أي أمر تخاف منه وسييسره الله .

أسباب تمنع الرزق

ذكر العلماء بعض أسباب تمنع الرزق وتضيقه عليك، فقد ذكر أهل العلم أسبابا تحجب الرزق عن العبد، أو تمحق البركة منه، وفيما يأتي بيان البعض منها:

تواكل العبد وعدم أخذه بأسباب الرزق والعمل لتحصيله.
إتيان المعاصي والمحرمات؛ وهي من أعظم أسباب حجب الرزق عن العباد.
كفر النعم وازدراء ما رزق الله -تعالى- من عطايا.
البخل وعدم حب الإنفاق والعطاء في سبيل الله تعالى.
التقاعس عن إخراج مال الزكاة، فإن ذلك حجاب للغيث على الناس
ترك بعض الواجبات والفرائض.
• تساهل العبد في أكل المال الحرام.

أسباب الرزق

ينبغي بالمسلم أن يتبع الطرق التي تعينه على الرزق الكثير والبركة فيه، ومنها:
التقرب من الله عز وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنواهي وعما يغضبه.
التوكل على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب والعمل بجد ونشاط.
الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها.
صلة الرحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم فهي باب للرزق والبركة.
تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى باستمرار.
الصدقة تجلب كل خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدق لو بالقليل.أسباب تمنع الرزق 

أسباب الرزق جلب الرزق سورة تجلب الرزق سورة تعالج الذاكرة سورة يس أسباب تمنع الرزق

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