طلب 80 مليون في الزمالك.. حقيقة الـ5 ملايين في عقد زيزو مع الأهلي

كشف أيمن فتحي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل تعاقد أحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء، موضحًا حقيقة المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب، وآلية احتساب الضرائب على العقد.

جاء ذلك خلال لقاء أيمن فتحي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، حيث تطرق إلى التصريحات التي أدلى بها حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن المقابل المالي الذي طلبه زيزو خلال فترة وجوده مع القلعة البيضاء.

وقال أيمن فتحي: «حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك قال إن اللاعب طلب منهم 80 مليون جنيه، وكان مستغرب إزاي رضي بـ5 ملايين في الأهلي؟».

وأوضح رئيس شركة كرة القدم بالأهلي أن هناك بندًا خاصًا بالحقوق التجارية ضمن الاتفاق، قائلًا: «فيه عقد اسمه عقد حقوق تجارية، والعقد اللي زيزو ممضيه مع الأهلي بندفع عليه ضرائب بنسبة 27% من قيمة العقد».

وتأتي تصريحات أيمن فتحي في إطار الجدل الذي أُثير حول التفاصيل المالية الخاصة بتعاقد زيزو مع الأهلي، في ظل اختلاف الأرقام المتداولة بشأن قيمة عقد اللاعب مع النادي.

وعلي جانب اخر قرر العموتة منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

وفاز النادي الأهلي، على نظيره أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.