من خليفة زيزو إلى بطل «التالتة يمين».. ماذا ترك خوان بيزيرا في الزمالك قبل رحيله؟

أسدل نادي الزمالك الستار رسميًا على رحلة البرازيلي خوان بيزيرا مع الفريق الأول لكرة القدم بعدما أعلن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي لتنتهي بذلك واحدة من أبرز التجارب الأجنبية التي شهدها الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وجاء رحيل بيزيرا بعد فترة قصيرة نسبيًا مع الزمالك لكنها كانت حافلة بالكثير من التفاصيل؛ فالبرازيلي دخل القلعة البيضاء وسط ضغوط كبيرة بعدما جاء إلى الفريق في صيف 2025 في أعقاب رحيل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي ليجد نفسه منذ اليوم الأول أمام مهمة صعبة تتمثل في شغل مساحة تركها أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في السنوات الأخيرة.

ومع مرور الوقت لم يكتفِ بيزيرا بمحاولة سد الفراغ وإنما صنع لنفسه شخصية خاصة داخل الفريق وحجز مكانًا في قلوب جماهير الزمالك بفضل مهاراته وأهدافه وصناعته للفارق قبل أن تنتهي التجربة بالانتقال إلى الدوري الإماراتي.

جاء بعد زيزو.. فصنع حكايته الخاصة

عندما تعاقد الزمالك مع خوان بيزيرا كانت المقارنة مع زيزو شبه حتمية بعد أن رحل أحد أبرز نجوم الفريق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر وكان على الإدارة أن تبحث عن لاعب يمنح الفريق حلولًا هجومية جديدة فجاء الاختيار على الجناح البرازيلي الذي امتلك مجموعة من الخصائص الفنية التي جعلته قادرًا على اللعب في المساحات وصناعة الخطورة من الأطراف.

لكن بيزيرا لم يكن نسخة من زيزو ولم يكن من المنطقي أن يكون كذلك فالبرازيلي جاء بأسلوب مختلف يعتمد بصورة أكبر على المهارة والمراوغة والسرعة والقدرة على اختراق دفاعات المنافسين وهو ما جعله مع الوقت أحد أبرز مصادر الخطورة في الزمالك.

وبدلًا من أن يعيش تحت ظل المقارنة مع زيزو طوال فترته تمكن بيزيرا من صناعة اسم خاص به داخل الفريق حتى أصبح رحيله اليوم يمثل فراغًا حقيقيًا في الخط الأمامي.

44 مباراة.. و20 مساهمة تهديفية

الأرقام تعكس حجم حضور بيزيرا مع الزمالك خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء وبحسب الأرقام المعلنة من النادي خاض اللاعب 44 مباراة بقميص الزمالك في مختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف وصناعة 12 هدفًا لزملائه.

وبذلك ساهم بيزيرا بشكل مباشر في 20 هدفًا خلال مسيرته مع الفريق الأبيض.

وشارك اللاعب في بطولة الدوري الممتاز إلى جانب مرحلة التتويج كما ظهر في كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس عاصمة مصر وكأس مصر بالإضافة إلى كأس السوبر.

هذه الأرقام لا تختصر تأثير اللاعب بالكامل خاصة أن جزءًا من قيمة بيزيرا كان يرتبط بالمساحات التي كان يصنعها والفرص التي كان يخلقها لزملائه وقدرته على إجبار المنافسين على تغيير طريقة تعاملهم مع الجانب الذي يتحرك فيه.

بطل الدوري.. وصاحب بصمة في مشوار الزمالك الأفريقي

لم يكن موسم بيزيرا الأول مع الزمالك خاليًا من الإنجازات بل ارتبط اللاعب بأحد أهم أهداف النادي في الموسم الماضي.

ونجح الزمالك في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد موسم شهد منافسة قوية وكان بيزيرا أحد العناصر التي ساهمت في مشوار الفريق نحو استعادة اللقب.

كما وصل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة الجزائري ليكتفي الفريق بالوصافة القارية.

وبالنسبة لبيزيرا فإن التتويج بالدوري والوصول إلى نهائي بطولة أفريقية منحا تجربته مع الزمالك قيمة إضافية خصوصًا أن اللاعب لم يكن مجرد صفقة جديدة في القائمة بل تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد العناصر التي تعتمد عليها الجماهير في صناعة الفارق.

«التالتة يمين».. الجماهير تصنع علاقة خاصة مع بيزيرا

ربما كانت العلاقة بين بيزيرا وجماهير الزمالك واحدة من أكثر علامات نجاح تجربته في مصر فالبرازيلي لم يكتفِ بالاحتفال مع زملائه عقب المباريات بل اعتاد التوجه إلى مدرج «التالتة يمين» للاحتفال مع جماهير الزمالك في مشهد تحول مع الوقت إلى واحدة من العلامات المميزة في علاقته بالنادي.

الجماهير بدورها احتفت باللاعب وصنعت له أغنية خاصة في تعبير عن حالة القبول التي حظي بها خلال فترة وجوده داخل القلعة البيضاء.

وهنا تحديدًا نجح بيزيرا في تجاوز فكرة أنه لاعب أجنبي جاء لقضاء فترة احتراف وتحول إلى لاعب ارتبط اسمه بقطاع كبير من جماهير الزمالك وهو ما جعل خبر رحيله يحظى باهتمام كبير.