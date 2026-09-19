هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح

شهدت سواحل محافظة مطروح إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة بعد تعرض المركب الخاص بهم لعطل مفاجئ داخل البحر وتم التحفظ عليهم.

إنقاذ 54 شخص

وتم انقاذ 54 شخصا من دول السودان وبنجلاديش بالإضافة إلى مصرى واحد من محافظة المنيا بعد تعرض المركب لعطل وتعرضهم للغرق أمام سواحل مطروح.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة، حيث المرجح ان تكون خرجت من الاراضى الليبية متجهة الى اوروبا وفحص بيانات مستقليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .