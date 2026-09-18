محافظ مطروح يوقف عاملة بمدرسة عن العمل 3 أشهر في واقعة التعدي على مدير المدرسة

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، القرار رقم 579 لسنة 2026، بشأن إيقاف إحدى العاملات بوظيفة خدمات معاونة بإحدى المدارس التابعة لإدارة مطروح التعليمية، عن العمل لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء التحقيقات، مع وقف صرف نصف أجرها خلال فترة الإيقاف.

التحقيق فى الواقعة

وجاء القرار استنادًا إلى أوراق التحقيق الإداري رقم 184 لسنة 2026، المؤرخ في 15 سبتمبر 2026، بشأن واقعة تعدي العاملة على مدير المدرسة التي تعمل بها، وما ترتب على الواقعة من إجراءات إدارية وقانونية.

إيقاف 3 أشهر

ونص القرار على إيقاف العاملة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، وذلك وفقًا لما تضمنه القرار الإداري.

وشدد القرار على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما ورد به والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ صدوره، لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه.