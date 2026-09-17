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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط لص سرق وحدتى صوت من داخل مسجد بمطروح

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بعض المحتويات من داخل أحد المساجد بمطروح.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم بأعمال المسجد (مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبسؤاله أفاد بسرقة (2 وحدة صوت ) من داخل المسجد .
 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية– مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيئ النية (مالك محل - مقيم بذات العنوان ) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المساجد

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