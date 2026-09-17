الأهلي يرد على خلاف إدارة ملف الكرة بين الخطيب وياسين منصور وعبدالحفيظ | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة ما يتردد بشأن وجود تضارب في الاختصاصات داخل منظومة كرة القدم بالقلعة الحمراء، بالتزامن مع التغييرات التي يشهدها قطاع الكرة خلال الموسم الحالي.

الأهلي يرد على خلاف ملف الكرة

وقال المصدر إن ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ يتوليان ملف كرة القدم وفقًا للتكليف الصادر من مجلس إدارة النادي، مع الرجوع إلى محمود الخطيب، رئيس النادي والمسؤول الأول عن مجلس الإدارة، خاصة في ظل خبراته الكبيرة وتاريخه داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ يدركان جيدًا قيمة ومكانة محمود الخطيب داخل النادي الأهلي، ولذلك يتم عرض الملفات والقرارات الخاصة بقطاع الكرة عليه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تضارب في الاختصاصات أو صراع بشأن إدارة ملف كرة القدم.

تغييرات الموسم الحالي

وأضاف المصدر أنه لا يوجد مبرر للربط بين التغييرات التي يشهدها قطاع الكرة في الموسم الحالي وبين وجود أخطاء أو خلل في السياسة التي اتبعها النادي خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن التعاقدات التي أبرمها الأهلي خلال الموسم الماضي كانت تستهدف بشكل واضح تجهيز فريق قوي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في أول نسخة من البطولة بمشاركة 32 فريقًا، مع وضع هدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسات.

وأكد المصدر أن الفريق حقق بالفعل عوائد مالية تجاوزت 11 مليون دولار من المشاركة في البطولة والتحركات المرتبطة بها، بينما كانت الخطة تستهدف الاقتراب من حاجز 20 مليون دولار حال التأهل إلى الدور التالي، والاستفادة من الجوائز المالية الإضافية والملفات الإعلانية والتسويقية المرتبطة بالمشاركة.

تفاصيل النظام المالي الجديد

وشدد المصدر على أن النظام المالي الذي يتم تطبيقه في الموسم الحالي لا يستهدف إصلاح أو تصحيح السياسة السابقة، وإنما يمثل رؤية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

وأوضح أن النظام الجديد يقوم على ربط جزء من رواتب اللاعبين وامتيازاتهم بـنسب المشاركة وتحقيق البطولات، بهدف خلق دوافع وحوافز أكبر لدى اللاعبين من أجل المنافسة على الألقاب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق النظام المالي الجديد لا يعني أن النظام السابق كان خاطئًا، كما لا توجد خلافات داخل النادي بشأن طريقة إدارة قطاع كرة القدم، مشددًا على أن التغييرات الحالية تأتي في إطار رؤية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.