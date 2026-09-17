السكة الحديد تحذر المخالفين: غرامة 50 جنيها لغير حاملي التذاكر داخل محطات القطارات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية.

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يسمح للمواطنين باستقبال وتوديع ذويهم بمحطات السكك الحديدية، والدخول لساحات المحطات وحتى البوابات الإلكترونية الموجودة بمداخل ومخارج الأرصفة، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطات لاستقبال أو توديع ذويهم حتى هذه البوابات.

غرامة 50 جنيها على دخول المحطات

وتؤكد الهيئة أنة يتم تحصيل مبلغ الـ50 جنيهًا كغرامة على الافراد المخالفين الذين لا يحملون ما يخول لهم حق المرور من البوابات الإلكترونية وقاموا بالدخول الى الأرصفة حيث يتم تحصيل هذه الغرامة عند خروجهم من بوابات الأرصفة فقط، وليس كرسوم لدخول او ساحات المحطات أو لاستقبال وتوديع الركاب.

وتؤكد الهيئة ان هذا الاجراء يهدف الحد من التكدس والازدحام على أرصفة المحطات، وتنظيم حركة الركاب، والحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انضباطًا وأمانًا لحركة جمهور المسافرين.