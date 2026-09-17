حوار مجتمعي بميناء دمياط لتقييم أثره الاقتصادي والبيئي وتعزيز تنافسيته

نظمت هيئة ميناء دمياط حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي لميناء دمياط في إطار تقييم لأدائه وتنافسيته ، وذلك بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المينائي وكبرى الشركات العاملة بالميناء .



وشهد اللقاء حضور الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، واللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ، واللواء بحري دكتور رفيق جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمهندسة منى قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، و الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،والدكتور مهندس كيميائي السيد نصر استشاري الدراسة والدكتورة فاطمة رشاد مدير عام التخطيط الاستراتيجي للنقل بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إلى جانب أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المينائي.

وتتناول الدراسة تقييم أداء ميناء دمياط وتنافسيته في منظومة الموانئ المصرية والإقليمية، من خلال تحليل مجموعة من المؤشرات والأبعاد المرتبطة بأداء الميناء، وفي مقدمتها أثره الاقتصادي والبيئي، ومقوماته التنافسية، والفرص والتحديات المرتبطة بمسيرته المستقبلية، بما يوفر رؤية علمية متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار، وتساعد في تحديد أولويات التطوير وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والاستثمارات القائمة والمستقبلية.



ويأتي الحوار المجتمعي باعتباره أحد المحاور المهمة لإثراء الدراسة، من خلال الاستماع إلى رؤى وملاحظات مختلف الأطراف المرتبطة بالميناء، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أبعاده الاقتصادية والبيئية والتشغيلية، بما يسهم في الوصول إلى تقييم أكثر شمولًا وموضوعية، يجمع بين الدراسة العلمية المتخصصة والرؤية العملية والمجتمعية.

واستُهلت فعاليات اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها كلمة المهندسة/ منى قطب التي تناولت أهمية التخطيط العلمي والدراسات المتخصصة في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى المستقبلية لمشروعات النقل.



ثم ألقى اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط كلمته مؤكدًا أن تقييم أداء الميناء لم يعد يقتصر على مؤشرات الحركة الملاحية وأعداد السفن وكميات البضائع المتداولة، وإنما يمتد ليشمل قياس أثره الاقتصادي والبيئي، ومدى إسهامه في دعم التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية وخلق القيمة المضافة، إلى جانب قدرته على تعزيز مكانته التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشار إلى أن تنظيم هذا الحوار يعكس أهمية المشاركة المجتمعية في تقييم أداء الميناء واستشراف مستقبله، من خلال الاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات والخروج بتوصيات عملية يمكن أن تسهم في دعم مسيرة التطوير، مؤكدًا أن البعدين الاقتصادي والبيئي يمثلان مسارين متكاملين في بناء مستقبل أكثر استدامة وتنافسية للميناء.



كما شهد اللقاء كلمة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، الذي أكد أهمية ميناء دمياط ودوره في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشيدًا بأهمية التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يعزز الاستفادة من إمكانات الميناء ومشروعات التطوير التي يشهدها.



وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة ميناء دمياط على مدار أربعين عامًا، وأبرز محطات العمل والتطوير التي شهدها الميناء، مع التركيز على ما تحقق من مشروعات وإنجازات، وصولًا إلى رؤيته وخططه المستقبلية.



كما قدم الأستاذ الدكتور خالد السقطي عرضًا حول الدراسة الخاصة بتقييم أداء ميناء دمياط وتنافسيته في منظومة الموانئ المصرية والإقليمية، تناول خلاله أهداف الدراسة ومنهجيتها وأبرز محاورها، ومؤشرات تقييم الأداء والتنافسية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تستهدف الدراسة قياسها وتحليلها.



وعقب ذلك، قدم اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، عرضًا حول التطور الذى تحقق بميناء دمياط والذى دلل عليه مؤشرات الأداء المقارن والإحصاءات، إلى جانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها بميناء دمياط، وما ستحققه من رفع القدرات التشغيلية واللوجستية، بما يعزز جاهزية الميناء ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية.



ثم بدأت الجلسة الحوارية التي أدارها اللواء بحري دكتور/ أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وشهدت نقاشًا موسعًا بين المشاركين حول ما تناولته الدراسة من أبعاد اقتصادية وبيئية وتشغيلية، إلى جانب مناقشة مقومات القوة والتحديات والفرص المستقبلية أمام الميناء، وطرح الرؤى والملاحظات والخبرات العملية من مختلف الجهات المشاركة، بما يسهم في إثراء الدراسة والوصول إلى توصيات ورؤى قابلة للتطبيق.



واختُتمت فعاليات اللقاء بمراسم تكريم أعضاء الفريق القائم على إعداد الدراسة والمشاركين في أعمالها، تقديرًا لما قدموه من جهد علمي وتعاون أسهم في إنجاز الدراسة وتنظيم الحوار المجتمعي وتحقيق أهدافه .



ويعكس تنظيم هذا الحوار المجتمعي حرص هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، على تبني منهج متكامل يجمع بين التقييم العلمي للأداء والتنافسية، وقياس الأثر الاقتصادي والبيئي، والاستماع إلى رؤى أصحاب المصلحة، بما يدعم التخطيط المستقبلي ويعزز قدرة الميناء على مواصلة التطوير وترسيخ مكانته في منظومة الموانئ المصرية والإقليمية.