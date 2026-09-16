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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشروعات القومية الزراعية وأثرها في دعم التنمية.. ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

ندوة
ندوة
زينب الزغبي

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط، ندوة تثقيفية بعنوان «المشروعات القومية الزراعية وأثرها في دعم التنمية».

وأكد المهندس محمود صبحي رزق، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المشروعات القومية الزراعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأشار إلى أبرز المشروعات القومية الزراعية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى الخير، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروعات استصلاح الأراضي والصوب الزراعية، إلى جانب مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، موضحًا دورها في زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي، من خلال التوسع في تطبيق أحدث أساليب وتقنيات الزراعة الحديثة.

كما استعرض جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب وتقنيات الإنتاج الحديثة، بما يعزز كفاءة القطاع الزراعي، ويرفع قدرته على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد السيد عكاشة، مدير إدارة إعلام دمياط، أن المشروعات القومية الزراعية تمثل أحد المحاور المهمة في جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن أن التوسع في الرقعة الخضراء يدعم جهود الحد من آثار التغيرات المناخية، ويعزز مسار التنمية المستدامة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية المشروعات القومية الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

دمياط محافظ دمياط ندوة إعلام

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