البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين

أعلن البنك الدولي تعيين الاقتصادي الأمريكي مايكل كريمر، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية وأستاذ جامعة شيكاغو، كبيراً جديداً للاقتصاديين، خلفاً لإنديرميت جيل الذي تقاعد الشهر الماضي. ومن المقرر أن يتولى كريمر، البالغ من العمر 61 عاماً، مهامه في الأول من أكتوبر المقبل.

وحصل كريمر على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2019، مناصفة مع إستير دوفلو وأبهيجيت بانيرجي، تقديراً لنهجهم التجريبي في التخفيف من حدة الفقر العالمي، كما سبق له تدريس الاقتصاد في جامعة هارفارد.

ويأتي توليه المنصب قبل وقت قصير من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في بانكوك بتايلاند.

ويُعرف كريمر باستخدام البحوث العلمية الدقيقة لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات واقعية، من خلال برامج ساعدت صغار المزارعين، وأتاحت لملايين الأشخاص الحصول على اللقاحات وبرامج الصحة المدرسية.

وقال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إن كريمر أمضى مسيرته المهنية في تحديد ما ينجح في مجال التنمية وإثبات فاعليته على نطاق واسع، مضيفاً أن البنك يحتاج إلى هذا النوع من التفكير لمواجهة التحديات التنموية الملحّة، بما في ذلك توفير وظائف تلبي تطلعات أكثر من 1.2 مليار شاب سيبلغون سن العمل خلال العقد المقبل.

وينضم كريمر إلى البنك الدولي في وقت تواجه فيه البلدان النامية تحديات ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والطاقة، في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران، فضلاً عن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 23% خلال عام 2025، في أكبر انخفاض مسجل على الإطلاق، مع تحمّل الولايات المتحدة النصيب الأكبر من هذا التراجع.

ويُعد كريمر أول اقتصادي ينضم إلى البنك حاملاً جائزة نوبل، إذ حصل اقتصاديان سابقان شغلا منصب كبير الاقتصاديين، هما جوزيف ستيجليتز وبول رومر، على الجائزة بعد انتهاء فترة توليهما المنصب.

ويشغل كريمر حالياً منصب مدير مختبر ابتكارات التنمية في جامعة شيكاغو، حيث تركز أبحاثه على الابتكار في مجالات التعليم والصحة والمياه والتمويل والزراعة في البلدان النامية.

شارك في تأسيس صندوق "مشروعات ابتكارات التنمية" عام 2010، وعمل على تطوير آليات تمويل شجعت شركات الأدوية على إنتاج علاجات للدول منخفضة الدخل، وأسهمت في تطوير لقاح لمسبب رئيسي للالتهاب الرئوي عالمياً.

وأظهرت أبحاثه بشأن مكافحة الديدان المعوية لدى أطفال المدارس انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الغياب، ما دفع حكومات في إفريقيا وجنوب آسيا إلى توفير ملياري علاج منذ عام 2014.

وقد عمل على تطوير تقنيات للتنبؤ بالطقس الزراعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشارك في تأسيس مؤسسة "بريسيجن ديفيلوبمنت" التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين إنتاجية صغار المزارعين ودخولهم.

وحصل كريمر على منحة "العبقرية" من مؤسسة ماك آرثر عام 1997، كما يشغل عضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.