البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي الشديدة واستنكاره البالغ للمحاولة الإرهابية التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، مؤكدًا أن محاولة الوصول إلى الأراضي المقدسة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة مكة المكرمة ومكانتها في وجدان الأمة الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر الملايين من المسلمين في العالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف مكة المكرمة، بما تمثله من مكانة دينية وإنسانية عالمية، يتجاوز في خطورته حدود الاعتداء على أمن المملكة العربية السعودية، ويمثل مساسًا بحرمة المقدسات الإسلامية وتهديدًا لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا تجاه هذه الممارسات، وعدم السماح بتحولها إلى نمط متكرر من الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

استهداف مكة المكرمة

وشدد "اليماحي" على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، يمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وفاعلًا لوقف هذه الاعتداءات، ومساءلة المسؤولين عنها، ومواجهة مصادر تمويلها ودعمها، بما يضمن عدم تكرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية مكة المكرمة والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام.