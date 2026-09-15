البرلمان العربي يبحث مع الخارجية المصرية تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي

التقى المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، السفير شادي جمال الدين محمد الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون البرلمانية، بحضور السفير محمد الحمصاني، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الأمانة العامة للبرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تيسير أعمال البرلمان وأنشطته وفعالياته.

وهنأ شعراوي، خلال اللقاء، السفير شادي الشرقاوي والسفير محمد الحمصاني بمناسبة توليهما منصبيهما، متمنيا لهما التوفيق والسداد، كما ثمن ما تقدمه وزارة الخارجية المصرية من دعم وتسهيلات للبرلمان العربي.

التعاون بين البرلمان العربي والخارجية

وأعرب الأمين العام للبرلمان العربي عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية المصرية، وما تقدمه الوزارة من دعم وتنسيق مستمر لتيسير المهام والإجراءات المتعلقة بأنشطة البرلمان العربي ورئاسته وأعضائه وأمانته العامة، خاصة فيما يتعلق بالزيارات والاجتماعات والفعاليات التي يعقدها البرلمان أو يشارك فيها.

وتناول اللقاء سبل تطوير آليات التنسيق بين الجانبين وتعزيز قنوات الاتصال المباشر، حيث أكد شعراوي تطلع الأمانة العامة إلى مواصلة تطوير التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، بما يمكنها من تقديم الدعم الإداري والفني والتنظيمي اللازم لأجهزة البرلمان العربي وأعضائه.

من جانبه، أعرب السفير شادي الشرقاوي عن تقديره للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص وزارة الخارجية المصرية على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم انتظام أعمال البرلمان وإنجاح اجتماعاته وفعالياته.