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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة البرلمان العربي واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدن خميس مشيط، وأبها، والطائف في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات.

وأكد اليماحي، أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الاعتداءات الإرهابية للحوثيين

وأكد "اليماحي"، تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها والداعمين لها بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

https://youtu.be/nbBu4waGhHA

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الاعتداءات الإرهابية المملكة العربية السعودية السعودية محمد بن أحمد اليماحي اليماحي رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط أبها الطائف مجلس الأمن الأمم المتحدة

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