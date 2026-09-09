انتهاك صارخ.. البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربي استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على المملكة الأردنية الهاشمية، واستهدافها بعدد من الصواريخ الباليستية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتعديًا سافرًا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي .

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الحاسم لوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها.

https://youtu.be/XS6zeBh41PQ