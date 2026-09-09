محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق تيم إف سي، أن تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري يمثل مفاجأة للعديد من الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق يشعرون بقيمة القميص الأبيض ويقدمون تضحيات كبيرة من أجل النادي.

وقال صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تيشيرت الزمالك والجماهير عاملين خضة للفرق المنافسة، ومفيش حد مصدق إن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري".

وأضاف: "لاعيبة الزمالك حاسة بقيمة النادي وبتضحي، وسيظهر هل الزمالك هيستحمل وهيكمل المنافسة بعد العودة من فترة التوقف الدولي ومواجهة الأهلي وبيراميدز".

وعن الأهلي، قال محمد صلاح: "أي لاعب في قائمة الأهلي سيكون مفيدًا للفريق، خاصة أن الموسم طويل وهناك أكثر من بطولة".

وتحدّث المدير الفني لتيم إف سي عن إمام عاشور، قائلًا: "إمام عاشور في المباراة الودية أمام تيم إف سي كان بيلعب على الواقف، وشعرت إنه غير جاهز، وكان متألق في المباراة محمد مجدي أفشة وحسين الشحات".

وأضاف: "حسين الشحات لاعب مقلق، وكل الهجمات كان هو اللي بيعملها، وعامل ثنائية قوية مع أفشة".

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالحديث عن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، قائلًا: "محمد الشناوي بدون لعب لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر، ولازم يشارك من أجل المشاركة".