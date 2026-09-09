خالد جاد الله: «جراديشار» يتفوّق على ثلاثي الأهلي الهجومي .. و«زيزو» أخطر في الجناح

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن عودة إمام عاشور إلى مستواه المعهود ستمنح الفريق إضافة قوية، مشيرًا إلى أهمية مشاركته أمام المقاولون العرب.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "إمام عاشور لو استعاد مستواه اللي معروف عنه، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي أمام المقاولون العرب، وأتمنى أننا نشوفه في وضعه المظبوط، خاصة بعد تجديد عقده، وعايزين نشوف إمكانياته الحقيقية".

وأضاف: "وجود إمام عاشور سيساعد مهاجمي الأهلي، لأن المهاجم يحتاج لاعب عنده رؤية جيدة ويمتاز بالتمرير السليم، ونتمنى من المحترفين إننا نشوف مستواهم وننتظر منهم كتير، لأننا لم نرَ منهم أي إضافة حتى الآن".

وتحدّث جاد الله عن علي محمود، قائلًا: "علي محمود محتاج وقت للتألق مع الأهلي، لأن اللعب في الأهلي يختلف عن أي نادٍ، والمنافسون بيلعبوا بتكتلات دفاعية، ويحتاج الفريق لاعبين عندهم حلول فردية تعرف إزاي تتخطى التكتلات، وهنا يكون دور المدير الفني في خلق المساحات للاعبين في الثلث الهجومي".

وتابع: "لم أرَ أي إضافة فنية في شكل الأهلي مع حسين عموتة حتى الآن، ولازم الأهلي يكون فعال أكتر من كده ويكون ليه تأثير هجومي أكبر".

وأشاد نجم الأهلي السابق بأكرم توفيق، قائلًا: "أكرم توفيق لاعب جوكر، وهو إضافة للأهلي، وعنده إصرار في استخلاص الكرات المشتركة".

وعن مركز أحمد سيد زيزو، قال: "تواجد زيزو في مركز الجناح أفضل، لأنه عنده مميزات لازم نستغلها، وهو يكون على الأطراف أخطر لأنه سريع ويعرف يعدي من اللاعبين ويمرر الكرات".

وأضاف: "أفضل مشاركة الثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وزيزو في وسط الملعب أمام المقاولون العرب، على أن يكون بن شرقي وحسين الشحات جناحين".

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالحديث عن ثنائي هجوم الأهلي، قائلًا: "مهاجمي الأهلي الثلاثة شبه بعض، ومش فارق مين فيهم يلعب في الهجوم في مباراة المقاولون العرب، وجراديشار أفضل منهم حتى الآن".