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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دونجا»: الزمالك يفوز بالتوفيق .. و«عموتة» يحتاج وقتًا لإظهار بصمته مع الأهلي

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

أكد تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، أن أداء الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية ليس الأفضل، لكنه يُحقق الانتصارات، وهو الأمر الأهم في الوقت الراهن.

وتابع تامر عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك حالفه قدر كبير من التوفيق خلال المباريات التي خاضها، وهذا الأمر لن يستمر طوال الموسم، خاصة عند مواجهة الأندية الكبيرة مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والتي تحتاج إلى مستوى فني أقوى”.

وتابع: “أداء الأهلي أيضًا ليس في أفضل حالاته خلال الفترة الحالية، لكنه يمتلك شخصية البطل التي تساعده على تحقيق الفوز وحصد النقاط حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته”.

وأضاف: “من المبكر الحكم على الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مؤكدًا أن تقييم المدرب يحتاج إلى مزيد من الوقت والمباريات حتى تظهر بصمته بشكل واضح على الفريق”.

تامر عبد الحميد الزمالك الأهلي

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