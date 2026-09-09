على طريقة «سبايدر مان» .. شاب يعتلي سور كوبري ترسا في مشهد يُعرّض حياته للخطر | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شاب بالوقوف أعلى سور كوبري ترسا بمنطقة الهرم، وأدائه حركات استعراضية بطريقة تشبه شخصية «سبايدر مان»، مُعرضًا حياته للخطر.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يعتلي سور الكوبري دون مراعاة لخطورة الموقف، وسط دعوات من المتابعين بضرورة التعامل مع مثل هذه التصرفات لمنع وقوع حوادث أو إصابات.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، الذين انتقدوا سلوك الشاب وطالبوا بعدم تقليد مثل هذه الحركات، خاصة في الأماكن المُرتفعة التي قد تعرّض حياة الأشخاص للخطر.