صديق الدراسة.. تركي آل الشيخ رفقة الفنان عصام عمر في ظهور لافت من باريس

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، صورة جمعته بالفنان عصام عمر من باريس في فرنسا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك: «لما تبقى ماشي في حالك في باريس وتقابل صديق الدراسة».

وكان قد شارك المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» ، صورة جديدة جمعته بعدد من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز وعصام عمر وياسر وآية، في أجواء اتسمت بالود والمرح على أنغام أغنية عمرو دياب "جتلك".

وظهر النجوم في الصورة بإطلالة صيفية مميزة على أحد الشواطئ، حيث حرص تركي على توثيق اللقاء ونشره عبر حسابه، معلقًا: «مع حبايب قلبي النجوم كريم عبدالعزيز وعصام عمر وياسر وآية».

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من متابعي تركي فور نشرها، حيث لاقت اهتمامًا واسعًا، خاصة مع اجتماع عدد من الأسماء البارزة في الوسط الفني في لقطة واحدة.

ويأتي هذا الظهور ليجمع بين كريم عبدالعزيز وعصام عمر وعدد من النجوم في أجواء صيفية بعيدة عن أجواء العمل، وسط تفاعل لافت من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.