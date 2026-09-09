لا خسائر في الأرواح.. الجيش الأردني يُعلن اعتراض 18 صاروخًا إيرانيًا وسقوط اثنين في مناطق خالية

أعلن الجيش الأردني اعتراض وتدمير معظم الصواريخ الإيرانية التي اخترقت الأجواء الأردنية فجر اليوم، فيما أفاد التلفزيون السوري باعتراض صواريخ مماثلة فوق محافظة السويداء، تزامناً مع إعلان الحرس الثوري استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في المملكة.

الجيش الأردني: لا خسائر في الأرواح

قال الجيش الأردني إنه "اعترض ودمر 18 من أصل 20 صاروخاً إيرانياً اخترقت الأجواء الأردنية".

وأضاف أن "صاروخين سقطا في مناطق خالية من التجمعات السكانية"، مؤكداً أنه "لم تُسجل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداءات الإيرانية".

سوريا والأردن تعلنان التصدي لموجة صواريخ “غير مسبوقة”

أفاد التلفزيون السوري اليوم باعتراض صواريخ إيرانية فوق أجواء محافظة السويداء جنوب سوريا، بينما أعلنت السلطات الأردنية تصدي دفاعاتها الجوية لموجة هجوم صاروخي وصفته بـ"غير المسبوق" استهدف أراضي المملكة فجر الأربعاء.

اعتراض صواريخ فوق السويداء

نقل التلفزيون السوري عن مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إيرانية أثناء مرورها فوق منطقة السويداء جنوب البلاد، وكانت في طريقها إلى الأردن.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في المنطقة ناجمة عن عمليات الاعتراض الأردنية للصواريخ.

الحرس الثوري: استهدفنا منشآت صيانة مقاتلات في قاعدة الأزرق

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "نفذ عملية صاروخية استهدفت قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن رداً على الهجوم الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية".

وأوضح أن الاستهداف شمل "منشآت صيانة لمقاتلات أمريكية" داخل القاعدة، مشيراً إلى استخدام "صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل" في الهجوم الذي قال إنه "ألحق أضراراً جسيمة بالقاعدة".

وتوعد الحرس الثوري بأن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية، وهذه المعركة الضارية ستستمر، والرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات".