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تفاصيل مأساوية لغـ.ـرق لاعبين من فريق طلخا في جمصة.. مدرب الفريق يكشف كواليس الواقعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مأساوية لغـ.ـرق لاعبين من فريق طلخا في جمصة.. مدرب الفريق يكشف كواليس الواقعة

لاعبي فريق طلخا
لاعبي فريق طلخا
محمد سمير

شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية واقعة مأساوية، بعدما تعرّض 3 لاعبين من فريق طلخا مواليد 2011 للغرق أثناء وجودهم في معسكر الفريق، ما أسفر عن وفاة لاعبين وإنقاذ الثالث ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وكشف أحمد حمدي، المدير الفني لفريق طلخا مواليد 2011، تفاصيل جديدة حول الحادث، موضحًا أن بعثة الفريق كانت موجودة في جمصة ضمن معسكر، وأن الجهاز الفني كان حريصًا على التنبيه على اللاعبين بعدم التوجّه إلى البحر خلال فترة المعسكر.

وأوضح مدرب طلخا أن الفريق كان يضم 3 مدربين، وتم تقسيم اللاعبين بينهم، بحيث تتولى كل مجموعة الإقامة في شقة مُنفصلة وتكون تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وأضاف أن مجموعة من اللاعبين طلبت الخروج صباحًا من أجل شراء وجبة الإفطار، إلا أن التعليمات كانت تقضي بعدم نزول اللاعبين بمفردهم، على أن يتولى أحد قادة الفريق مهمة جمع الأموال وشراء الطعام للمجموعة.

وبحسب رواية المدير الفني، تمكّن عدد من اللاعبين من مغادرة مكان الإقامة بعد ما أبلغوا مدرب حراس المرمى بأنهم متجهون لشراء الإفطار، إلا أنهم لم يتوجهوا إلى المطعم، واتجهوا إلى منطقة البحر.

وأشار أحمد حمدي إلى أن الجهاز الفني علم بالواقعة بعد تلقي اتصال هاتفي في حوالي الثالثة والنصف عصرًا من أحد اللاعبين، أخبره خلاله بما حدث.

وعلى الفور، تواصل مدرب الفريق مع مدرب حراس المرمى للاستفسار عن كيفية خروج اللاعبين من مكان الإقامة دون علم الجهاز الفني، قبل أن يتوجه أفراد الفريق إلى الشاطئ لمتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن اللاعبين.

وكشف مدرب طلخا أن أحد اللاعبين، وهو نجل مدرب حراس المرمى، تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، بينما توجه والده معه لمتابعة حالته، في الوقت الذي استمرت فيه جهود البحث عن اللاعبين الآخرين.

وأوضح “حمدي” أن فرق الإنقاذ تمكنت، بعد نحو ساعة ونصف من بدء عمليات البحث، من انتشال جثمان اللاعب أحمد، فيما استمرت عمليات البحث عن زميله عبد الله، وفقًا لما ذكره المدير الفني في روايته للواقعة.

ونعى مدرب طلخا لاعبي الفريق، داعيًا لهما بالرحمة والمغفرة، ولأسرتيهما بالصبر في هذا المصاب الأليم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد تلقت إخطارًا بشأن تعرض 3 لاعبين من فريق طلخا مواليد 2011 للغرق أثناء وجودهم في معسكر الفريق بمدينة جمصة.

وأسفرت الواقعة، وفق المعلومات المتاحة، عن وفاة لاعبين، بينما جرى إنقاذ اللاعب الثالث، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بالتزامن مع استمرار جهود البحث عن اللاعب المفقود وانتشال جثمانه.

وتواصل الجهات المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

طلخا تفاصيل مأساوية غرق لاعبين أحمد حمدي المدير الفني لفريق طلخا معسكر الفريق

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