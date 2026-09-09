وكيل أحمد صبيحة: سلكنا طرقًا ودية مع مسئولي إنبي لحل مشكلة اللاعب «دون جدوى» .. فيديو

كشف محمد رشوان، الوكيل القانوني للاعب أحمد صبيحة، تفاصيل طلب اللاعب بفسخ تعاقده مع نادي الشرقية إنبي بسبب أزمة عدم حصول اللاعب على مستحقاته منذ فترة.

وقال محمد رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «سلكنا الطرق الودية للمحافظة على العلاقة بين الودية بين اللاعب والنادي، وتواصلنا مع أكثر من مسؤول داخل نادي إنبي

وأردف قائلًا: «هذا التواصل لم يسفر عن شي أو أي رد إيجابي وكان المسؤولون يكتفون بكلمة: هنشوف، دون وجود أي إجراءات»، مشيرًا إلى أن محمود عبد المنعم كهربا تواصل مع صبيحة في محاولة الوصول لحل ودي.

وتحدث رشوان عن أن اللاعب منذ 3 أشهر لا يقوم بتدريبات جماعية ولا يحصل على أي مستحقات من إدارة الشرقية إنبي.

وختم وكيل اللاعب أحمد صبيحة حديثه قائلًا: «الموضوع الآن أمام لجنة شؤون اللاعبين ونحن ننتظر قرارها».