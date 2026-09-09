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رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي
محمد سمير

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية لأيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها مؤخرًا.

ونقل الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، عن رئيس البنك الأهلي، قوله: «أيمن الرمادي سيكون جاهزًا لقيادة الفريق في المباراة المقبلة، وأتمنى له دوام الصحة والعافية».

وأضاف أشرف نصار أن أيمن الرمادي سيخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل من أجل متابعة حالته الصحية والاطمئنان على مدى جاهزيته لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع قائلًا: «الرمادي سيذهب إلى الطبيب يوم الخميس لمتابعة حالته الصحية»، مضيفًا أن الطبيب هو من سيحدد إمكانية قيادته للفريق في المباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

وأكد نصار أن قرار مشاركة الرمادي أمام سيراميكا كليوباترا سيكون وفقًا لتعليمات الطبيب وحالته الصحية.

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