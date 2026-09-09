«شوبير» يحسم موقفه من دمج الأندية: «فض الشراكة فورًا وعودة إنبي وبتروجت»

علّق الإعلامي أحمد شوبير على حالة الرفض الجماهيري لفكرة الدمج أو الشراكة بين بعض الأندية الجماهيرية وأندية الشركات والمؤسسات.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “بمناسبة موضوع الدمج أو الشراكة بين بعض الأندية الجماهيرية وأندية الشركات أو المؤسسات والرفض الجماهيرى من الشرقية والسويس أرى أنه من الأفضل أولًا توجيه الشكر للدولة لأنها حاولت الحفاظ بقدر الإمكان على الأندية الجماهيرية".

وتابع: "ثانيًا فض الشراكة فورًا ويعود اسم إنبي وبتروجت مفردًا كما كان ثالثًا عدم التفكير نهائيًا في طرح الفكرة من جديد، رابعًا وأخيرًا علي الأندية الشعبية أن تحاول زيادة مواردها والنهوض بإمكانياتها للعودة من جديد للدورى الممتاز”.