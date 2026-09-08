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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير ينعي الراحل أحمد عبد الباقي بكلمات مؤثرة

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

نعى الإعلامي أحمد شوبير ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد عبد الباقي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم.

و كتب شوبير:خالص العزاء في وفاة الكابتن احمد عبد الباقي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق انا لله وانا اليه راجعون

وتوفى أحمد عبدالباقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

مشوار الراحل أحمد عبد الباقي

أحمد عبد الباقي بمدينة أبو قرقاص بالمنيا وبدأ مشواره مع الكرة في نادي ناصر المنيا، أثبت جدارته في مركز قلب الدفاع حتى أطلقوا عليه أبو غيدة الصعيد.

وجرى تشبيهه بمدافع الأهلي وقتها فؤاد أبو غيدة وأجاد أحمد عبد الباقي ضربات الرأس وألعاب الهواء.

وفي سبتمبر 1971 انضم عبد الباقي لفريق ناشئي الأهلي تحت 21 سنة، بعد شهر واحد فقط قرر هيديكوتي تصعيده للفريق الأول لإعجابه بقدراته.

أبرز مبارياته مع الأهلي كانت أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وسجل هدفاً، عام 1981 قرر الاعتزال رغم أنه كان في قمة مستواه.

برر قراره بأنه يريد أن يترك الكرة وهو في أفضل حال وتظل ذكراه الطيبة في أذهان الجماهير.

عمل عبد الباقي بالتدريب في قطاع الناشئين بالأهلي لفترة طويلة.

شوبير أحمد عبد الباقي الاهلي تصريحات شوبير

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