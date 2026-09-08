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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يستقبل السفير الكندي و ممثلة " المفوضية السامية للأمم المتحدة "

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي نائب المحافظ،  اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى القاهرة، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة بالقاهرة (UNHCR)، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.

​واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالسفير الكندي وممثلة المفوضية ، مؤكدًا حرص محافظة دمياط على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية، وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف تقديم الدعم المجتمعي  وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.


ومن جانبه، أعرب السفير الكندي عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة دمياط ، مشيدًا بالمقومات التي تتمتع بها المحافظة في العديد من المجالات الصناعية والبيئية والجغرافية واللوجستية ، ومؤكدًا حرص الجانب الكندي على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، ودعم المشروعات والمبادرات ذات الأثر المجتمعي.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة بالقاهرة، الشكر والتقدير للدولة المصرية، مشيدةً بدورها الرائد والمحوري في دعم الجهود الإنسانية والتنموية ، ويعكس مكانتها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة دمياط والجانب الكندي والمفوضية السامية للأمم المتحدة ، وآليات دعم وتطوير البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لتعزيز التمكين الاقتصادي والدعم للفئات المستهدفة.

وفي ختام اللقاء، تسلّم محافظ دمياط هدية تذكارية مقدمة من السفير الكندي، تعبيرًا عن تقديره لجهود المحافظة في دعم أوجه التعاون وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، كما قدّم المحافظ درع محافظة دمياط للسفير الكندي، تقديرًا لجهود الجانب الكندي ودعمه لمسارات التعاون التنموي.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي محافظة

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