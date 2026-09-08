العمالة المنزلية أمام قانون جديد.. متحدث العمل يكشف الخطوات لحماية حقوق العامل وصاحب العمل

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، والمهتمة بملف العمل على مستوى العالم، تقدر عدد العمالة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة.

أوضح خلال مداخلة في برنامج «كل الأبعاد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن نسبة النساء من العمالة المنزلية تبلغ 76.2%، لافتا إلى أن المنظمة قالت أيضًا إن 81% من هذه الأعداد التي ذكرتها يعملون في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا يتمتعون بالحماية الكافية.

أشار إلى أن المنظمة قالت كذلك إن العمالة المنزلية يُقصد بها الأشخاص الذين يؤدون خدمات وأعمالًا مباشرة أو غير مباشرة داخل الأسرة أو داخل المنازل، مثل السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي أو الطباخ، والممرض المنزلي، إلى آخره من هذه المهن التي تكون داخل الأسر والمنازل.

أضاف أن وسط هذا التحدي، ووسط هذه الأرقام التي ذكرتها هذه المنظمة المتخصصة في ملف العمل العالمي، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وزارة العمل بشكل مباشر، بالانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، لضمان حماية حقوق هذه الفئة وتعزيز أمانها الوظيفي.

ولفت إلى أن وزارة العمل نظمت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بمشاركة عدد من خبراء منظمة العمل الدولية من جنيف، بهدف اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التوجيه الرئاسي، ودعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.