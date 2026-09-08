جيش الاحتلال: لن نسمح بتهديدات وجودية.. وقدرات إيران ومحورها تضررت بشدة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن الاحتلال لن يسمح بظهور ما وصفه بـ«تهديدات وجودية» من جانب أعداء متطرفين.

وأضاف زامير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خاضت معارك في عدة ساحات، قائلاً: «قاتلنا في باب المندب وفي قلب بيروت وفي موانئ لبنان وأمام سواحل غزة».

وأكد رئيس الأركان أن «ساحة المعركة تتغير بسرعة مذهلة.. ونحن نتغير معها»، في إشارة إلى التحولات المتسارعة التي تشهدها ساحات المواجهة.

وقال زامير إن خطط وقدرات إيران ومحورها «قد تضررت بشدة»، مؤكداً استمرار الاحتلال في التعامل مع التهديدات التي يرى أنها تستهدف أمنه.