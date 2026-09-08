تشكيل إنتر ميلان ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الروماني كريستيان تشيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.



ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة الأوروبية.

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، يان بيسيك، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: ديوماندي، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، كيرتس جونز، كارلوس أوجوستو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويطمح إنتر ميلان إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز الأندية الأوروبية.