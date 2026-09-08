تفاصيل جائزة مهرجان الجونة ضمن برنامج فاينال كت بمهرجان فينيسيا السينمائي 2026

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن فوز فيلم "A Quarter to Thursday" للمخرجة الجزائرية صوفيا جامة بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ضمن برنامج "فاينال كت"، الذي يُقام في إطار الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ويُخصّص البرنامج لدعم مشروعات الأفلام العربية والأفريقية في مرحلة ما بعد الإنتاج.



تشمل الجائزة منحة نقدية قدرها 5,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى دعوة فريق الفيلم الفائز للمشاركة في الدورة التاسعة من برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام التابع لمهرجان الجونة السينمائي، والذي يُقام في مدينة الجونة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.



تدور أحداث الفيلم في زمنٍ ما، وفي بلدٍ خيالي لا يموت فيه الرؤساء أبداً، كان هناك ثلاثة أصدقاء -ثلاثة حمقى متخبطين- وهم: غوسام، وشريفا غريفا، ورياض، بالإضافة إلى كلبٍ ميت من فصيلة "جاك راسل" .



حضر المناقشات والاجتماعات خلال هذه الدورة من برنامج فاينال كت من جانب مهرجان الجونة، أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وأندرو محسن المدير الفني للمهرجان.



تأسس البرنامج عام 2017، بهدف توفير الدعم الإبداعي والمالي لصنّاع الأفلام من المخرجين والمنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي كل عام، تستفيد مجموعة مختارة من مشروعات الأفلام الروائية في مرحلة التطوير والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من الاستشارات، والجلسات التدريبية، وفرص الحصول على جوائز نقدية وعينية. وبالإضافة إلى الدعم المالي، توفر المبادرة برامج إرشاد منظمة واستشارات فردية مخصصة للمشاركين.



خلال دورته الثامنة (2025)، تلقى البرنامج أكثر من 250 طلبًا للمشاركة، اختير منها 21 مشروعًا للمشاركة. وشهدت الدورة ثلاثة أيام من عروض تقديم المشروعات، وأسفرت عن عقد ما يقارب 115 اجتماعًا فرديًا، إلى جانب توزيع 29 جائزة لـ17 مشروعًا، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 300,000 دولار أمريكي، بدعم من مهرجان الجونة السينمائي و25 جهة راعية وشريكًا من قطاع صناعة السينما في المنطقة.



فاينال كت هو برنامج لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من جميع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ست دول في الشرق الأوسط هي: العراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كجسر يساهم في دعم إنتاج أفلام مستقلة عالية الجودة من أفريقيا والدول العربية. كما يوفر دعمًا ملموسًا لإنتاج الأفلام والترويج لها، وتعزيز قدرة المنتجات السمعية والبصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.