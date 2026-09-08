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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الأسمنت وارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

تفاوتت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، حيث ارتفع متوسط سعر كل من الحديد الاستثماري وحديد عز، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الأسمنت الرمادي، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 إلى نحو 38.290 ألفًا جنيه، بزيادة بلغت 133 جنيهًا مقارنة بمستواه السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 0.35%.

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم أدنى وأعلى مستوى عند 38.290 ألف جنيه للطن.

سعر حديد عز اليوم

كما سجل سعر حديد عز اليوم في مصر ارتفاعًا جديدًا، ليصل متوسط سعر الطن إلى نحو 39.956 ألف جنيه، بزيادة قدرها 413.49 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.05%.

وبلغ أدنى وأعلى سعر لحديد عز خلال تعاملات اليوم نحو 39.956 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

وشهد سعر الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 تراجعًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 4.147 ألف جنيه.

وانخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 40.79 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 0.97% مقارنة بمستواه السابق.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

وتعكس تحركات أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من التباين في سوق مواد البناء، مع ارتفاع أسعار أنواع الحديد الرئيسية، بالتزامن مع انخفاض سعر الأسمنت الرمادي.

ويترقب العاملون في قطاع التشييد والبناء والمستهلكون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي تغير في أسعار الحديد أو الأسمنت ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة أعمال البناء والتشطيبات والمشروعات العقارية.

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