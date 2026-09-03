تذبذبات طفيفة في أسعار مواد البناء اليوم الخميس

شهد سوق مواد البناء في مصر، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، حركة سعرية محدودة على مختلف المنتجات، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت تغيرات طفيفة تعكس استقراراً نسبياً في الأسواق رغم التقلبات التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.

أسعار مواد البناء اليوم

حافظ حديد الاستثمار على مستويات قوية اليوم، حيث سجل سعراً قدره 38463.91 جنيه للطن مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 169.91 جنيه بنسبة 0.44%.

حديد عز يسجل انخفاضاً محدوداً

وشهد سعر حديد عز انخفاضاً طفيفاً اليوم، حيث هبط إلى 39811.64 جنيه للطن بخسارة 239.23 جنيه أي بنسبة 0.6% وعلى الرغم من الهبوط اليوم، مازال يتحركة في مستويات قريبة من أسعاره خلال الفترة الماضية.

أسعار الأسمنت تتراجع

شهد سوق الأسمنت الرمادي انخفاضا مقارنة بأسعار الحديد حيث تراجع سعر الطن إلى 4,106.94 جنيه بهبوط 50.64 جنيه أي نحو 1.22%، ويعكس هذا الانخفاض الضغوط التي تواجه قطاع الأسمنت في السوق المصرية.

ويمر سوق مواد البناء في مصر بمرحلة استقرار نسبي بعد تقلبات كبيرة، حيث تعكس الأسعار الحالية توازناً بين الطلب والعرض المتاح. غير أن الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسمنت قد يشير إلى ضعف الطلب على المستوى الفوري خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية على المستهلكين والمقاولين.