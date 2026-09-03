مصطفى بكري: «صدى البلد» قناة وطنية.. ومستمرون في الدفاع عن مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قناة «صدى البلد» قناة وطنية، ولا تسمح بالتشكيك في الوطن أو النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن القناة، بقيادة النائب محمد أبو العينين، تواصل منذ 15 عامًا أداء دورها الإعلامي انطلاقًا من موقفها الداعم للدولة المصرية، مؤكدًا استمرارها في الدفاع عن الوطن وقضاياه.

نهجًا ثابتًا للقناة منذ انطلاقها

وتابع أن العاملين في القناة يقفون إلى جانب مصر، قائلًا: «نحن مع مصر»، مؤكدًا أن هذا الموقف يمثل نهجًا ثابتًا للقناة منذ انطلاقها.