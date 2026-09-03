مصطفى بكري: الدولة القوية تستطيع التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لا يمكن الحكم على أي مشروع بالنجاح أو الفشل دون الاطلاع على الحقائق كاملة، مشددًا على أهمية عرض الصورة بكل تفاصيلها أمام الرأي العام.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إن دور الإعلام لا يقتصر على تناول جانب واحد من أي قضية، وإنما يجب أن يسهم في توضيح الصورة كاملة، وعرض الحقائق أمام المواطنين بشفافية وموضوعية.

وتابع أن القيمة الحقيقية لقناة السويس لا تقتصر على عائداتها المالية فقط، وإنما تتمثل في موقعها الاستراتيجي، لافتًا إلى أنها أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تضم العديد من الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالممر الملاحي.

الحقائق الكاملة

وأشار إلى أن الدولة القوية هي التي تستطيع التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحها ومقدراتها، مؤكدًا أن تقييم المشروعات والسياسات يجب أن يستند إلى الحقائق الكاملة وليس إلى انطباعات أو أحكام مسبقة.