قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري
الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس
ليبيا تدق ناقوس الخطر.. اعتماد متزايد على الخارج وفجوة غذائية بـ50 مليار دولار
الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك
استرد فلوسك .. مزايا جديدة يضعها قانون حماية المستهلك بين يديك
تحديث بطاقات التموين 2026 .. موعد انتهاء التظلمات وطريقة التحديث
بصاروخية ياسر .. الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري
محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض
ما هي «حوالة الحق» وماذا قالت الرقابة المالية عن عقود المطورين العقاريين؟
صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
حقيقة فيديو سيدة تتهم قوة أمنية بمجاملة مالك شقة في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
إسلام مقلد

نجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.

الشوط الأول.

وشهدت الشوط الأول سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتهديد مرمى سموحة بأكثر من فرصة ولكن دون جدوى من تسجيل الأهداف.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول عن طريق طاهر محمد طاهر الذي سدد الكرة برأسه في المرمى الخالي أمامه بغرابة شديدة.

تشكيل الأهلي

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ودفع الحسين عموتة بالمهاجم سفيان بنجديدة بدلا من أحمد رضا لاعب الوسط، بعد ان كان أساسيا في التشكيل قبل بدء اللقاء.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

مواجهة الأهلي وسموحة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة في إطار مباريات الأسبوع الثالث لبطولة لدوري الممتاز لكرة القدم، على استاد القاهرة.

لعب الفريقان 31 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سموحة للدوري الممتاز موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 11 أبريل الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 48 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.

الأهلي سموحة بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري الدوري ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

المتهم

مش عايز يوصلها.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير صدم فتاة عمدا بالقاهرة

ارشيفيه

العثور على جثة مسن متحللة بمنزله في قرية بالدقهلية

اسماعيل دولار

صاحب أحد المحال في واقعة البلطجة على يد إسماعيل دولار: قطع الكهرباء وتسبب في تلف المنتجات

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد