قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود اتفاق بين المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق، بشأن عودته لحراسة عرين الأهلي خلال المباراتين المقبلتين أمام المقاولون العرب وأبوقير للأسمدة.

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عموتة استقر بالتنسيق مع محمد الشناوي على منحه فرصة المشاركة في مباراتي المقاولون العرب وأبوقير للأسمدة، ضمن سياسة تدوير حراس المرمى وإدارة الأحمال خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي في ظل اعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير بصورة أساسية في حراسة مرمى الأهلي منذ بداية الموسم، وهو ما دفع عموتة إلى منح شوبير فترة من الراحة، مع إعادة محمد الشناوي للمشاركة في المباريات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن عموتة يحرص على الحفاظ على جاهزية جميع حراس الفريق، خاصة محمد الشناوي، الذي يمثل أحد العناصر الأساسية داخل صفوف الأهلي، إلى جانب منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في فرصة لالتقاط الأنفاس بعد مشاركته بشكل مستمر منذ انطلاق الموسم.

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن قرار جديد داخل النادي الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق خلال مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن محمد الشناوي سيحرس عرين الفريق في المباراتين.

وقال إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة «أون سبورت»: «نيجي لخبر ممكن يكون مفاجئ للكثير وممكن يكون صادمًا للكثير، وهو إن فيه توجه وقرار، وعشان أكون دقيق، هو مش مجرد توجه، ده قرار اتخذ إن محمد الشناوي هيكون حارس مرمى النادي الأهلي في لقائي الجولتين الرابعة والخامسة قبل فترة التوقف»