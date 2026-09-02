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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن قرار جديد داخل النادي الأهلي بشأن حراسة مرمى الفريق خلال مباراتي الجولتين الرابعة والخامسة من بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن محمد الشناوي سيحرس عرين الفريق في المباراتين.

وقال إبراهيم عبدالجواد، عبر قناة «أون سبورت»: «نيجي لخبر ممكن يكون مفاجئ للكثير وممكن يكون صادمًا للكثير، وهو إن فيه توجه وقرار، وعشان أكون دقيق، هو مش مجرد توجه، ده قرار اتخذ إن محمد الشناوي هيكون حارس مرمى النادي الأهلي في لقائي الجولتين الرابعة والخامسة قبل فترة التوقف».

وأضاف: «الجولة الرابعة مؤكد بنسبة 100% إن محمد الشناوي هيكون حارس مرمى الأهلي، والجولة الخامسة بنسبة تقارب الـ99% برضه هيكون محمد الشناوي حارس الأهلي في اللقاء، واللي هما مباراتا المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة».

وأوضح أن القرار لا يرتبط على الإطلاق بتجديد مصطفى شوبير لعقده مع الأهلي، ولا بهدف إثارة أي خلاف بين الحارسين، مؤكدًا: «القرار ده ملوش أي علاقة ولا أدنى علاقة بفكرة إن مصطفى جدد ولا مجددش».

وأشار عبدالجواد إلى أن القرار أيضًا لا يعني تغيير ترتيب حراس المرمى داخل الفريق، موضحًا أن حسين عموتة دخل الموسم الحالي على اعتبار أن مصطفى شوبير هو الحارس الأول، بينما يأتي محمد الشناوي في المرتبة الثانية.

وتابع: «من مصلحة الأهلي إن الحارسين الأول والتاني بتوعه يكونوا موجودين في منتخب مصر، أي نادي يتمنى إن يبقى فيه لعيبة كتير جدًا من عنده في منتخب مصر، وياريت الـ11 بتوع منتخب مصر كلهم يكونوا من عنده، ده شرف وقيمة أدبية كبيرة».

وأكد أن القرار يصب كذلك في مصلحة المنتخب الوطني، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في أن يكون الحارسان الأول والثاني في جاهزية فنية وبدنية كاملة قبل فترة التوقف.

وقال: «من مصلحة منتخب مصر إن نمرة واحد ونمرة اتنين يكونوا بيلعبوا رجليهم في الملعب، فهو ده السبب الأساسي لهذا القرار».

وشدد عبدالجواد على أن الأمر لا يعني وجود مداورة بين الحارسين بعد فترة التوقف، قائلًا: «مفيش مداورة. هو رقم واحد مصطفى ورقم اتنين الشناوي، ولكن في الفترة دي، ده القرار اللي اتخذ عشان يبقى الحراس في أتم جاهزية لمنتخب مصر في التوقف القادم».

وفي سياق آخر، أشاد إبراهيم عبدالجواد بالمجهود الكبير الذي يبذله محمد الشناوي خلال تدريبات الأهلي، مؤكدًا أن الحارس المخضرم يواصل العمل بقوة لإثبات قدرته على المنافسة.

وأضاف: «محمد الشناوي اللي بتفرج عليه في التمرين بيقول لك: ده رجع خمسين سنة لورا! مموت نفسه وقتل نفسه في التمرين».

واختتم: «دي حاجة تحسب لحارس مرمى كبير، هو حارس مرمى مصر الأول على مدار العشر سنين اللي فاتوا، وحارس مرمى الأهلي الأول على مدار العشر سنين اللي فاتوا، إنه مموت نفسه وقتل نفسه في التمرين عشان يقول: أنا موجود، وأنا ما زلت محمد الشناوي، ودي حاجة بالتأكيد تحسب لقيمة واسم وتاريخ كبير جدًا زي محمد الشناوي».

النادي الأهلي إبراهيم عبدالجواد محمد الشناوي

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