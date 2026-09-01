قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة ساخنة في المنطقة .. إيران تقصف قاعدة أمريكية والأردن يعترض صواريخ
حتى 2029 .. ننشر تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي
ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا
لحظة مؤثرة .. تشييع جثمان والدة محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق بمقابر التل الكبير
التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء
استعدوا للتصعيد .. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدق ناقوس الخطر
الحكومة : تعظيم الطاقة الفندقية لساحل البحر الأحمر لتحقيق التكامل الاقتصادي
أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تجديد عقده مع الأهلي
روجينا توجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح بعد لقائه في تركيا
رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إيليمان ندياي 5 سنوات
بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر
الأوقاف الفلسطينية : الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اكتشاف مقبرة لأسماك قرش في الصحراء الغربية.. د. محمد قرني يكشف التفاصيل

البرنامج
البرنامج
محمود زيدان

أكد الدكتور محمد قرني، المشرف على مشروع اكتشاف مقبرة أسماك القرش، أن العمل على المشروع استغرق نحو أربع سنوات تقريبًا، وبدأ من خلال عينات وصلت إلى الفريق عن طريق الجيولوجي حسين إبراهيم في مصر، موضحًا أن هذه العينات شكلت نقطة البداية لمشروع تخرج الباحث طارق ياسين، الذي كان مهتمًا بدراسة الحفريات الفقارية.

وأضاف قرني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الفريق بدأ العمل على مشروع تخرج طارق ياسين، وكانت البداية مبهرة، وجرى نشر البحث الأول عام 2014، والذي تناول وجود عينات من أسماك القرش، مشيرًا إلى أن العمل استمر بعد تخرج طارق لنحو عامين إضافيين.

وأوضح أن الفريق توصل خلال هذه الفترة إلى عدد كبير من العينات، حتى وصل إلى اكتشاف سبعة أنواع من أسماك القرش في البحر القديم الذي كان يغمر الصحراء الغربية، موضحًا أن هذا البحر كان يمتد إلى مساحات واسعة ويصل تقريبًا إلى جنوب مصر.

وأشار إلى أن الحفريات المكتشفة لا تكشف فقط عن أنواع الكائنات التي عاشت في المنطقة، وإنما تقدم معلومات مهمة عن البيئة القديمة والتغيرات المناخية التي شهدتها مصر في تلك الفترات.

ولفت الدكتور محمد قرني إلى أن بعض أسماك القرش المكتشفة كانت ضخمة للغاية، إذ وصل طول أحدها إلى أكثر من 6 أمتار، موضحًا أن ضخامة هذه الكائنات تعد من الأمور اللافتة في الاكتشاف، خاصة أن الحديث يدور عن أسماك قرش عاشت في البحار التي كانت تغمر أجزاء واسعة من الصحراء المصرية قديمًا.

أخبار توك شو القرش أسماك القرش تقارير ومتابعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

خلف الزناتي - نقيب المعلمين

بشرى للمعلمين.. صرف 10 آلاف جنيه باقي الميزة التأمينية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند: بيراميدز مرشح قوي للبطولة ومنافس شرس على الدوري

الأهلي والهلال

الهلال يهزم الأهلي بثلاثية نظيفة ويتصدر الدوري السعودي

هاني حتحوت

شوقي غريب يضع تصورًا لإعداد المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا 2027

بالصور

بعد تدخل الرئيس .. أسعار السلع في منافذ التموين من 10 سبتمبر

اسعار السلع
اسعار السلع
اسعار السلع

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم
سعر الطماطم اليوم

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

سيرين عبد النور تتألق بإطلالة ساحرة على البحر.. فستان أسود يخطف الأنظار

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد