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التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التليفزيون الإيراني: انقطاع التيار الكهربائي في هرمزجان بعد استهداف أمريكي لعدة نقاط بشبكة الكهرباء

انقطاع الكهرباء في هرمزجان
انقطاع الكهرباء في هرمزجان
القسم الخارجي

أفاد التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من محافظة هرمزجان جنوب إيران، عقب استهداف أمريكي لعدة نقاط في شبكة الكهرباء بالمحافظة، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع تشهده المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الطاقة أن عدة نقاط من شبكة الكهرباء في هرمزجان تعرضت للاستهداف خلال الضربات الأمريكية، ما أدى إلى انقطاعات في التيار، فيما بدأت فرق فنية العمل على معالجة الأضرار وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية في محيط مضيق هرمز، ضمن عملية قالت واشنطن إنها تستهدف قدرات الحرس الثوري المرتبطة بتهديد السفن التجارية وزرع الألغام البحرية في الممر الملاحي الاستراتيجي.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية في مناطق عدة على الساحل الجنوبي، بينها بندر عباس وجاسك وتشابهار وقشم وميناب وسيريك.

وتشهد هرمزجان، التي تضم عددًا من الموانئ والمنشآت الحيوية والجزر الواقعة قرب مضيق هرمز، تصعيدًا متزايدًا منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية. 

وكانت تقارير إيرانية قد أفادت في وقت سابق بسماع انفجارات في بندر عباس وقشم وجاسك وسيريك، إلى جانب استهداف منشآت وبنى تحتية في المحافظة.

ويأتي استهداف شبكة الكهرباء وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات الأمريكية لتشمل مزيدًا من البنية التحتية الحيوية، في وقت تؤكد فيه طهران أن الضربات الأمريكية طالت مواقع مدنية وخدمية أيضًا، بينما تقول واشنطن إن عملياتها تركز على أهداف عسكرية وقدرات تستخدمها إيران لتهديد الملاحة والقوات الأمريكية.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع إعلان إيران إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة ردًا على الضربات الأمريكية، في مؤشر جديد على تصاعد المواجهة المباشرة بين الجانبين، وسط مخاوف من امتداد آثار القتال إلى قطاعات الطاقة والملاحة والطيران في المنطقة.

التلفزيون الإيراني انقطاع التيار الكهربائي إيران استهداف أمريكي تصعيد عسكري هرمزجان

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