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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. مانشستر سيتي يعلن ضم إيليمان ندياي 5 سنوات

ندياي
ندياي
إسراء أشرف

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا تعاقده مع السنغالي إيليمان ندياي، قادمًا من إيفرتون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، ليستمر اللاعب في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص «السيتيزنز».

وينضم ندياي، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف مانشستر سيتي بعد موسمين مع إيفرتون، سبقتهما تجارب مع شيفيلد يونايتد ومرسيليا، بينما خاض 44 مباراة دولية مع منتخب السنغال وشارك في نسختي كأس العالم 2022 و2026.

ويتميز اللاعب السنغالي بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء على الجناحين أو كمهاجم، إلى جانب مهاراته في المراوغة وصناعة الفرص والتسجيل، وهو ما يمنحه خيارات إضافية للمدرب إنزو ماريسكا.

أول تعليق من ندياي بعد انضمامه لمانشستر سيتي

وعقب إتمام انتقاله، أعرب ندياي عن سعادته الكبيرة بخوض التجربة الجديدة، مؤكدًا أن الانضمام إلى مانشستر سيتي يمثل ثمرة سنوات طويلة من العمل.

وقال اللاعب: «لقد عملت طوال حياتي من أجل فرصة كهذه. مانشستر سيتي أحد أفضل الأندية في العالم، وشاهدته يحقق كل شيء تقريبًا خلال فترة نشأتي».

وأضاف: «لم تكن مسيرتي سهلة دائمًا، لكنني آمنت بقدرتي على اللعب لفريق ينافس على أكبر الألقاب، وها أنا الآن هنا. إنه شعور رائع».

وتابع: «أحب اللعب بالكرة ضمن فريق هجومي يسعى دائمًا للتسجيل، ولهذا أعلم أن هذا هو المكان المثالي بالنسبة لي».

واختتم ندياي رسالته لجماهير مانشستر سيتي قائلًا: «سأبذل كل ما لدي من أجل تحقيق المزيد من النجاح لهذا النادي الرائع».

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