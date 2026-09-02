استعدوا للتصعيد .. السفارة الأمريكية لدى إسرائيل تدق ناقوس الخطر

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في منطقتي كنارك وجابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بالتزامن مع تحذير أصدرته السفارة الأمريكية لدى إسرائيل لمواطنيها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد أمني جديد.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أن دوي انفجارات سمع في البلدتين، دون أن تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الانفجارات أو الجهة التي تقف وراءها، كما لم ترد تقارير موثوقة حول حجم الأضرار أو سقوط ضحايا.

وجاءت هذه التطورات في ظل حالة تأهب مرتفعة تشهدها المنطقة، على خلفية استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف المرتبطة بالأوضاع في مضيق هرمز.

ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات في كنارك وجابهار ناجمة عن عمل عسكري، كما لا يوجد تأكيد مستقل حتى الآن يثبت تنفيذ الولايات المتحدة هجوماً في الموقعين.

ويتزامن ذلك مع تصعيد أوسع في المنطقة، بعدما تعرضت ناقلتا نفط تحملان شحنات من الخام السعودي لهجمات بمقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق بيانات شركات متخصصة في تتبع حركة الملاحة.