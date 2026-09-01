بوتين يحسم موقف موسكو : روسيا لن تتخلى عن إيران رغم التصعيد الأمريكي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين موسكو وطهران تواصل مسارها التصاعدي، مشيراً إلى استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، رغم الظروف السياسية والعسكرية المعقدة التي تشهدها المنطقة.

وقال بوتين إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وإيران يتطور بصورة ثابتة، مؤكداً أن الصعوبات الراهنة لم تمنع البلدين من مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية.

وأشار الرئيس الروسي كذلك إلى أهمية التعاون الإنساني بين موسكو وطهران، موضحاً أن روسيا تسعى إلى مساعدة إيران في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، بما في ذلك توفير السلع والاحتياجات الأساسية.

بوتين: وقف إطلاق النار أثبت هشاشته



وفي ما يتعلق بالتطورات بين إيران والولايات المتحدة، قال بوتين إن موسكو رحبت بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وقف إطلاق النار أثبت هشاشته.

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في وقت تشهد فيه المنطقة تجدد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل الضربات بين الجانبين، وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل التفاهمات القائمة.

وكانت طهران قد أعلنت استعدادها للعودة إلى الاتفاق، مشترطة التزام واشنطن بتعهداتها، في وقت تواصل فيه موسكو تأكيد دعمها لطهران والحفاظ على قنوات التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني معها.

وتعكس تصريحات بوتين تمسك روسيا بعلاقاتها مع إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وسعي موسكو إلى مواصلة تطوير شراكتها مع طهران رغم الظروف السياسية والعسكرية الراهنة.