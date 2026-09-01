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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس» : واشنطن تتحرك لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها لاستهداف السفن

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من خطر الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط مخاوف أمريكية من أن تتمكن طهران من إعادة بناء منظومات الرادار والصواريخ والقدرات الدفاعية التي يمكن استخدامها لاستهداف السفن التجارية والعسكرية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تدرس تنفيذ ضربات عسكرية محدودة ضد مواقع إيرانية في محيط مضيق هرمز، بهدف منع إيران من إعادة تشكيل قدراتها العسكرية المستخدمة في تهديد الملاحة. وأوضح مسؤول أمريكي أن الهدف من التحرك هو «تقليص خطر الهجمات الإيرانية» على ناقلات النفط والسفن التابعة للبحرية الأمريكية والطائرات العاملة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعدت الخطة ورفعتها إلى البيت الأبيض، فيما تحظى بدعم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، لكنها لم تحصل حتى الآن على موافقة نهائية من الرئيس دونالد ترامب. وتتركز المخاوف الأمريكية على محاولات إيران إعادة بناء قدراتها في مجالات الرادار والدفاعات الجوية والصواريخ المضادة للسفن، بما قد يمنحها القدرة على تنفيذ هجمات أكثر دقة ضد السفن التي تعبر الممر الملاحي الاستراتيجي.

وتأتي هذه التطورات بعد أن قالت واشنطن إنها تمكنت خلال الأسابيع الماضية من تقليص القدرات الإيرانية التي كانت تستخدم لتهديد حركة الملاحة في المضيق، إلى جانب تنفيذ عمليات لتطهير الألغام والمساعدة في تأمين حركة السفن. إلا أن مسؤولين أمريكيين يرون أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة إذا تمكنت طهران من إعادة بناء منظوماتها العسكرية.

وأشار «أكسيوس» إلى أن التصور الأمريكي يقوم على توجيه ضربات محدودة بصورة تمنع إيران من استعادة قدراتها الهجومية بالكامل، بدلًا من الدخول في حملة عسكرية واسعة. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل محورًا رئيسيًا للتوتر بين واشنطن وطهران، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممر بالنسبة لتجارة الطاقة العالمية.

ويعكس التحرك الأمريكي مخاوف متزايدة من عودة التهديدات الإيرانية للسفن، خصوصًا ناقلات النفط، وهو ما قد يفرض تداعيات مباشرة على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، إذا تصاعدت المواجهة العسكرية مجددًا في المنطقة.

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