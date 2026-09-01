مش فرق شهرين ولا حاجة | التعليم : العام الدراسي هيبدأ 12 سبتمبر

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التعليم عقد اجتماعات مع مديري المدارس على مستوى الجمهورية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد.



وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك صيانات دورية وعاجلة للمدارس قبل العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العام الدراسي داخل المدارس بدون معوقات ".

وتابع شادي زلطة :" لا يوجد ما يسمى بتغيير المناهج وكان هناك شائعة بإلغاء مادة العلوم للصف الاول الثانوي ونفينا هذا الامر ".

وأكمل شادي زلطة :" لا إلغاء للتعريب لطلاب اللغات بعد تطبيق نظام البكالوريا"، مضيفا:" وزير التعليم يتابع ملف وصول الكتب الدراسية للمدريات التعليمية وخلال الأسبوع الجاري ستكون متواجدين في المدارس لتسليمها للطلاب".

وتابع شادي زلطة :" لدينا برنامج قومي لتدريب المعلمين على المواد الخاصة بنظام البكالوريا ونحن في المرحلة الخامسة والاخيرة منه لضمان تدريس المواد المختلفة في شهادة البكالوريا بشكل فعال ".

وأكمل شادي زلطة :" الزيادة التدريجية في عدد أيام العام الدراسي بدأت منذ 2023 ودخول الطلاب للعام الدراسي سيكون تدريجيا العام الدراسي هيبدأ 12 سبتمبر والفرق بينه وبين موعد بداية العام الدراسي السابق أسبوع مش شهرين.