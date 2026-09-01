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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد جاهزية مدارس فرشوط والوقف للعام الدراسي الجديد

جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية بمركزي فرشوط والوقف لمتابعة معدلات الأداء في عدد من الملفات الخدمية والتنموية، ومتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية المدارس والوحدات الصحية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وهلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمركزين.

واستهل عمر، جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد الرازق خلاف الابتدائية بقرية الدهسة، ومجمع المدارس بمدينة فرشوط والذي يضم مدرسة فرشوط الجديدة الابتدائية ومدرسة الشهيد رمضان صادق المشتركة الابتدائية، إلى جانب مدرسة عزبة علام بقرية المراشدة بالوقف، لمتابعة مستوى الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهًا بضرورة استكمال أعمال التجهيز ورفع مستوى النظافة والانضباط بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي القطاع الصحي، تفقد الوحدة الصحية بالدهسة بفرشوط للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية.

وعقد نائب المحافظ، اجتماعًا مصغرًا مع مسؤولي الوحدتين بفرشوط والوقف لمتابعة موقف المركز التكنولوجي، وملف التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وملف المحال العامة، حيث شدد على أهمية سرعة إنجاز طلبات المواطنين والالتزام بمعدلات الأداء المستهدفة، مع متابعة الإجراءات بصورة مستمرة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد عمر، المراكز التكنولوجية بالمركزين لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة، والتأكيد على سرعة إنهاء معاملات المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم.
 

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمتابعة كافة المؤسسات الخدمية لاسيما المدارس والوحدات الصحية، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية بصفة دورية لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يلبي طموحات واحتياجات أهالي المحافظة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.



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