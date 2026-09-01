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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع استمرار تكون الشبورة الصباحية

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سوف تشهد خلال الأيام المقبلة استمرار تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت شاكر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأجواء الصيفية المستقرة، مستمرة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتقترب من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن الطقس خلال الفترة من غد /الأربعاء/ وحتى الاثنين 7 سبتمبر سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال الصباح الباكر، وحارًا ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتابعت "أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل عاملًا مؤثرًا في الإحساس بدرجات الحرارة خاصة خلال ساعات النهار، رغم الانخفاض الطفيف المتوقع في درجات الحرارة".

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات القيادة الآمنة خلال فترات تكونها.

وأضافت أن الفترة من بعد غد /الخميس/ وحتى الاثنين 7 سبتمبر ستشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة؛ ما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات المساء وفي المناطق المكشوفة.

وأوضحت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تكون في صورة رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد "إن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح حول 34 و35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية بين 30 و33 درجة، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 35 و37 درجة".

وأضافت "أن جنوب الصعيد سيظل الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 38 و40 درجة مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة".

وأكدت أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تتسم بالاستقرار النسبي، دون مؤشرات على ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارًا، مشيرة إلى أن التحسن النسبي سيكون أكثر وضوحًا خلال فترات المساء مع نشاط الرياح في بعض المناطق.

ودعت إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة فيما يتعلق بالشبورة المائية والظواهر الجوية المؤثرة على الطرق.

هيئة العامة للأرصاد الشبورة المائية شمال البلاد لقاهرة الكبرى

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