محافظ الشرقية يُكرم 81 من أوائل الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

كرّم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ٨١ طالبًا وطالبة من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير، تشجيعًا لهم على مواصلة التفوق في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، ومحمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد الجنيدي، وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية ، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية وممثلاً عن الكنيسه ، إلى جانب الطلبة المتفوقين وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للطالب السيد عزت راشد، ثم استعراض أبيات شعرية للطالبة جودي محمد شرف الدين، الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمنيا القمح، إلى جانب تقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للطفل فياض أحمد فياض، والتي نالت استحسان الجميع.

وفي كلمته، أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه المتفوقين والمتفوقات، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة، للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيقهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا نحو تطوير منظومة التعليم، وتسعى جاهدة لوضع أطر وبرامج تعليمية جديدة تتواكب مع أحدث الأساليب والطرق الحديثة، لتحقيق طفرة تعليمية وتقديم أجيال جديدة قادرة على البناء والمشاركة في صنع مستقبل الوطن، مؤكدًا ضرورة مواصلة التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أشار المحافظ إلى أن الدولة مستمرة في إنشاء وصيانة ورفع كفاءة المدارس لتوفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وصيانة ورفع كفاءة ١٦٥ مدرسة بإجمالي ٢٩٢٦ فصلًا، بتكلفة مليار و٧٢٧ مليون و٤٠٠ ألف جنيه، ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

أوضح المحافظ أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 145، ستشهد افتتاح ٣٠ مدرسة جديدة تضم ١٩٠٧ فصول، وذلك في إطار خطة المحافظة لتخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول.

أعرب المحافظ عن سعادته واعتزازه بتفوق الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير من أجل أبنائهم، وللمعلمين الأفاضل، والقائمين على العملية التعليمية بالتعليم العام والأزهري، تقديرًا لجهودهم المخلصة والمتواصلة في تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، ودعمهم لتحقيق المزيد من التفوق والتميز.

ومن جانبه، قدّم محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة، في تقليل عدد المدارس التي بها فترة مسائية لتصبح، وكذلك الكثافة بالفصول المدرسية، بجانب حصاد مراكز متقدمة بفضل الدعم الدائم من المحافظة، والذي انعكس على حصول أحد أبناء المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، فضلًا عن حصول ٣٥ طالبًا وطالبة على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، وحصول طالبة من المكفوفين على المركز الأول على مستوى المحافظة.

كما أضاف وكيل الوزارة حصول ٦ طلاب على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الفنية، فضلًا عن حصول ١٤ طالبًا وطالبة على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية.

وألقى الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية، كلمة قدّم خلالها التهنئة للمحافظ ولأبناء المحافظة بقرب العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الشرقية استطاعت بفضل مجهود أبنائها والدعم الدائم من المحافظة، حصد (5) طلاب على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي الأزهري، فضلًا عن حصول (8) طلاب على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، منهم (٢ ) من ذوي الهمم.

أشار رئيس الإدارة المركزية إلى حصول ٦ طلاب على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الأزهرية، فضلًا عن حصول ٥ طلاب من ذوي الهمم على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الأزهرية، والذي يعد دليلًا واضحًا على أن الأزهر الشريف سيظل دائمًا الداعم الرئيسي للعلم والمعرفة والحفاظ على صحيح الدين

وعلى هامش الاحتفالية، كرّم محافظ الشرقية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بمنحهما شهادة تقدير، تقديرًا لأدائهما المتميز وحسن الإشراف على العملية التعليمية، وحصد أبنائنا الطلاب والطالبات لمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة.

كما أعرب محافظ الشرقية عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي بذلتها القيادات التعليمية المكرمة، مؤكدًا أن تكريم النماذج المتميزة يأتي تقديرًا لعطائهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم، ودورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب.